Další plynová krize zažehnána. Ruský gigant Gazprom zaplatí Ukrajině 66 miliard

Gazprom v pátek s Kyjevem podepsal protokol o pětiletém pokračování tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Dohoda podle Gazpromu také předpokládá, že Ukrajina stáhne veškeré zbylé žaloby, o nichž soudy zatím nerozhodly.

Na základě nové dohody by měla Ukrajina podle Gazpromu v příštím roce přepravit do Evropy 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, teď je to 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových ročně.