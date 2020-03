ČSA a Smartwings bezplatně změní termín letů

Krátce na to, co americký prezident Donald Trump zakázal lety z Evropy do USA, zavedly České aerolinie (ČSA) a aerolinky Smartwings bezplatnou změnu termínu cesty. Ve čtvrtek o tom informovala Vladimíra Dufková, mluvčí skupiny Smartwings, jejíž součástí jsou obě zmiňované letecké společnosti.