ČNB razantně snížila úrokové sazby

Spekulovalo se o tom, že centrální banka sníží sazby na nulu. K tomu nakonec nedošlo. „Pokud by ČNB srazila úrokové sazby na samé dno, vyčerpala by možnost dalších snižování. Do záporných teritorií se pravděpodobně zatím pouštět nebude,” uvedl hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.