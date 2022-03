ČNB loni vykázala ztrátu přes 37 miliard

Výsledek hospodaření byl podle ČNB nejvíce ovlivněn kurzovými ztrátami plynoucími z posílení kurzu koruny v závěru loňského roku. Celkově tak loni ČNB vykázala kurzovou ztrátu 91 miliard korun, zatímco v roce 2020 to byl zisk osm miliard korun.

Výnosy z devizových rezerv pak podle banky přispěly kladně k hospodaření 80 miliardami korun. Nejvýnosnější částí devizových rezerv přitom loni byly akcie. Investice do nich ČNB vynesly bance rekordních 111 miliard korun. Naopak v případě dluhopisů zaznamenala centrální banka ztrátu kvůli poklesu jejich tržní ceny.

V souvislosti se zvyšováním úrokových sazeb ČNB zaznamenala také růst nákladů na měnové operace. To zatížilo hospodaření banky úrokovými náklady vyplacenými obchodním bankám za 24 miliard korun.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.

ČNB zveřejní Roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021 a účetní závěrku za rok 2021 do konce března poté, co je doručí do Poslanecké sněmovny.