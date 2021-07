Čína likviduje soukromé školy a zahraniční investory

Akcie TAL Education ztratily v pátek při obchodování před otevřením burzy 54 procent hodnoty, akcie New Oriental Education&Technology spadly o 48 procent.

Současně je to ale snaha Pekingu omezit těmto společnostem působení v Číně a zamezit šíření odlišných názorů, než jsou oficiální, i snaha držet maximálně výuku pod kontrolou komunistického režimu.

Roach tvrdí, že napětí mezi USA a Čínou je největší od počátku sedmdesátých let, tedy ještě před Nixonovou cestou do Číny a uznáním ČLR jako jediného reprezentanta Číny.

Nyní byla její hranice překročena. „Jsou to akce, které skutečně jdou po jádru toho, co bylo na Číně po léta vzrušující. Vyvolává to ve mně velké obavy,“ dodal Roach.