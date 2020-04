Čína letos poroste nejpomaleji za 44 let, předpokládají analytici

Ekonomický růst Číny za letošní rok zaznamená citelné zpomalení. Hrubý domácí produkt (HDP) by za celý rok mohl vykázat růst o 2,5 procenta, což je nejmenší meziroční růst za posledních 44 let. Vyplynulo to z ankety mezi analytiky, které oslovila agentura Reuters.