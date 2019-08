Cibule stojí dvakrát tolik co loni. Zdražily také brambory a květák

Až dvakrát tolik co loni zaplatí za cibuli v obchodech tuzemští zákazníci. Připravit se musí také na to, že zdražily brambory, květák či například zelí. Kromě zeleniny zaplatí více i za vepřové maso, pečivo či těstoviny. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který zveřejnil průměrné ceny v obchodech za první měsíc letních prázdnin.