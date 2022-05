ČEZ od července zdraží plyn o více než 80 procent

Od 1. července bude kubík plynu pro domácnosti se smlouvou na dobu neurčitou, které plynem pouze vaří a mají roční spotřebu 80 kubíků, stát bezmála 53 korun. To je o 76 procent více než ještě v únoru. Domácnost tak ročně zaplatí přes 4200 korun, když dříve by to bylo 2400 korun.