České Švýcarsko by mohlo být zvýhodněno při žádání o dotace na obnovu venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje, že by se podmínky programu upravily, aby prostředky šly přednostně do tohoto regionu. Možností je bonifikace za to, že žádost přijde z Českého Švýcarska, nebo by mohla být vyčleněna konkrétní částka pro žadatele z vybraného území.

Poptávka od organizací a lidí v Českém Švýcarsku je hlavně po přímé pomoci podnikatelům. Poradce ministra pro místní rozvoj Leo Steiner řekl, že v tuto chvíli nic takového není. „Muselo by se to připravit a rozhodnout. Byly by to peníze ze státního rozpočtu a musela by o nich rozhodnout vláda. Diskutuje se to, ale má to plusy a minusy,“ uvedl Steiner.