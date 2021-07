Češi stále pracují déle než průměr Evropy

Třicet šest let. Přesně takovou dobu stráví v průměru každý Čech až do odchodu do penze v zaměstnání. Je to mírně nad evropským průměrem, který činí 35,7 odpracovaného roku. Češi tak pracují více než Francouzi, Slováci či Belgičané, ale o poznání méně než například Němci. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat.