Ceny bytů za čtvrtletí vzrostly nejvíce za dekádu

Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku v prvním čtvrtletí vzrostly mezikvartálně nejvíce za posledních deset let. Nejvíce to bylo u pozemků, a to o 5,2 procentního bodu. Pozemky zdražily nejvíce také v meziročním srovnání, a to o 15,8 procentního bodu.