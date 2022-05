ČD se musí zbavit nejdražších lokomotiv

ETCS bude přitom povinné na všech tratích zařazených do transevropské dopravní sítě (TEN-T) od roku 2025. Ta sice zahrnuje pouze zhruba 750 z 9500 kilometrů českých tratí, ale jde prakticky o všechny hlavní trasy. Lokomotivy by bez ETCS nemohly jezdit ani na většině důležitých tratí v Evropské unii.

ČD totiž zrušily již potřetí tendr na dodavatele ETCS pro zátopky. „České dráhy obdržely pouze jednu nabídku na instalaci ETCS do lokomotiv řady 380, která byla vyhodnocena jako neekonomická. Proto bylo výběrové řízení zrušeno,“ sdělil Právu mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Další výběrové řízení ČD neplánují, neboť jejich představenstvo došlo k závěru, že vzhledem k omezenému počtu potenciálních dodavatelů by nebylo možné se dostat na přijatelnou cenu. S tím souhlasí i nový generální ředitel drah Michal Krapinec, který řízení firmy převzal zkraje dubna až po rozhodnutí představenstva. „Nepředpokládám, že se rozhodnutí změní, já to neplánuji. Myslím si, že bylo správné,“ řekl Právu Krapinec.

Lokomotivy řady 380 jsou dosud nejdražší v dějinách ČD. Ty si je u výrobce objednaly v roce 2004 za cenu 2,7 miliardy korun za 20 strojů, tedy 135 milionů za kus. Dodány byly o devět let později. Jedná se o moderní stroje s maximální povolenou rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Jejich provoz na převážně tuzemských regionálních tratích by nebyl rentabilní.

„Budeme s nimi jezdit tak dlouho, jak to půjde v rámci našich výkonů, ale je velmi pravděpodobné, že od roku 2025 bude výhradní provoz s ETCS na hlavních tratích,“ řekl Právu šéf ČD Krapinec.

„Pokud k tomu dojde, budeme jednat o umístění lokomotiv v zahraničí, ať už to bude ve prospěch dceřiných společností, jako je ČD Cargo, nebo si dovedu představit, že bychom je prodali dál na východ, kde se o ETCS ani nesnilo. Může to být Balkán, může jít o Turecko, těch zemí je celá řada. Ale my se tady na ně budeme po roce 2025 tak akorát koukat,“ dodal.