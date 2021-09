Byty ani domy nezlevní, varuje bankéř

Ceny ve velkých městech v dohledné době pořád porostou. Hlavním důvodem je inflace. Enormní a skokový růst cen materiálů ve stavebnictví by se ale měl už ustálit, protože stavební firmy a developeři v takové dynamice zdražování jen těžko mohou fungovat.

Ceny se ale nevrátí na nižší úroveň. Ten skok už zůstane. A i to je jeden z důvodů, proč nemovitosti nejspíš zlevňovat nebudou.

Zdražuje se nejvíc za 13 let, inflace překonala očekávání

V ekonomice je hodně úspor, a nehodnoťme teď jejich rozložení. Každopádně lidé tyto peníze někam chtějí uložit, aby se udržela jejich hodnota. A nemovitosti jsou jednou z nejbezpečnějších cest. To, co pořídíte dnes, bude za deset patnáct let v nominálním vyjádření o padesát, sto procent dražší.