Brexit zvýší zbylým zemím včetně Česka příspěvky do rozpočtu EU

Unijní státy jsou zatím nesmiřitelně rozděleny v názorech na rozpočet pro roky 2021 až 2027, jehož celková výše by se podle představ Evropské komise (EK) neměla příliš lišit od toho dosavadního. Až na to, že v něm budou chybět britské peníze, které tím pádem bude třeba získat od zbývajících 27 členů.

To by vyžadovalo další škrty například v kohezní politice, čemuž oponuje více než desítka států včetně Česka profitujících ze strukturálních fondů.

Británie by letos měla do unijní kasy naposledy přispět plnou částkou ve výši přibližně 12,7 miliardy eur (291 miliard korun). Poté sice bude na základě brexitové dohody ještě několik desítek let hradit drobnější sumy za finanční závazky, které EU učinila za jejího členství či například přispívat na důchody zaměstnanců unie.