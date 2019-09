Brexit zdrží kamiony v Doveru hodiny až dny, připouští britské ministerstvo

Možnost vystoupení Británie z EU bez dojednaných podmínek je necelé dva měsíce před platným datem brexitu označována za velmi reálnou. Starší analýzy britské vlády naznačovaly, že takové vyústění by výrazně negativně dopadlo na výkon ekonomiky a znamenalo by velké komplikace nejen ve výměně zboží s EU. Vláda premiéra Borise Johnsona tvrdí, že Británie i tuto variantu odchodu z Unie zvládne díky zintenzivnění příprav.

Den po brexitu bez dohody by se podle analýzy u přístavu v Doveru mohlo nakupit až 8000 vozidel a řidiči by mohli čelit až dvoudennímu čekání. „I při ideálním scénáři, v němž by podniky byly připraveny v nejvyšší možné míře, budou vozidla čekat dvě až tři hodiny, pro 50 procent vozidel to bude nejméně osm hodin čekání,” uvádí Sky News.