Brambory podraží, domácí úroda nestačí

Do jejich cen se totiž promítnou nejen marže obchodních řetězců, ale i dražší dovozy. Uvedli to ve čtvrtek na tiskové konferenci představitelé Českého bramborářského svazu (ČBS).

V současné době prodávají pěstitelé kilogram brambor za zhruba pět korun. Při nákupu „ze dvora“ přijde kilo brambor spotřebitele asi na 10 korun. V maloobchodě se ceny pohybují mezi 16 a 20 korunami, v akcích řetězců mezi 10 až 12 korunami za kilogram. Ceny by ale rozhodně neměly překročit 30 Kč/kg, kde se kvůli nedostatku brambor pohybovaly letos na jaře.

„Letošní úroda brambor je podle všech ukazatelů v souladu s víceletým průměrem, proto by nás ‚další bramborová krize‘ neměla zasáhnout,“ uvedl tajemník Agrární komory ČR Jan Doležal.

V návaznosti na situaci v Evropě lze podle ČBS předpokládat, že po ukončení sklizně mohou ceny nepatrně růst. A to kvůli průměrné sklizni brambor v západní Evropě a očekávané nižší sklizni ve východní části Německa , Polsku a Rumunsku, kde měli pěstitelé i letos velké problémy se suchem a rovněž budou muset větší množství brambor dovážet.

Dlouhodobým cílem bramborářského svazu je však dosažení úplné soběstačnosti v produkci konzumních brambor. „Je nutné rozšířit jejich produkční plochy. To se ale neobejde bez dlouhodobé státní podpory pěstitelů,“ vysvětlil předseda ČBS Josef Králíček.

Důvodem je podle něj i vyšší podpora pěstitelů ve státech bývalé evropské patnáctky. Odborníci upozorňují, že ceny zemědělských výrobců jsou v ČR dlouhodobě, a to nejen u brambor, pod hranicí rentability.

„Dlouhodobě podporujeme pěstování brambor v České republice, proto jsou brambory zařazeny do tzv. citlivých komodit, na které zemědělci dostávají vyšší dotace. Chceme, aby se pěstovalo výrazně víc konzumních brambor, abychom nebyli takovým způsobem závislí na dovozu,“ uvedl k aktuálními stavu ministr zemědělství Miroslav Toman ( ČSSD ).

„Mnoho let se do ČR dovážely přebytky produkce brambor ze zahraničí. To tlačilo jejich ceny v tuzemsku dolů a čeští pěstitelé tak pod tímto tlakem snižovali pěstební plochy i produkci brambor,“ poznamenal Rasocha.