Boeing je po 20 letech ve ztrátě, model 737 MAX ho přijde na téměř půl bilionu

Americký výrobce letadel Boeing ve středu zveřejnil nový odhad, na kolik hor přijdou problémy s typem 737 MAX, který byl loni v březnu po dvou haváriích uzeměn. Má jít od 18,6 miliardy dolarů (426 miliard korun), uvedl list The Financial Times. Současně uvedl, že se loni poprvé po dvou dekádách propadl do ztráty ve výši 636 milionů dolarů (14,6 mild. Kč).