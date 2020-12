Blížící se tvrdý brexit ucpal přístav v Calais, kolony kamionů se táhnou několik kilometrů

Calais je hlavním uzlem, kterým se lze dostat z Francie do Velké Británie.

Ačkoliv Velká Británie formálně opustila Evropskou unii již letos v lednu, až do konce letošního roku platí přechodné období. Do té doby je Británie stále součástí společného trhu a celní unie.

Pokud se však do konce roku nepodaří najít dohodu mezi oběma stranami, nastane obávaný tvrdý brexit.

Nedomluví-li se Brusel a Londýn na jiných pravidlech, bude se obchod mezi EU a Velkou Británii od 1. ledna 2021 řídit podle obecných podmínek Světové obchodní organizace. To znamená, že by zboží putující mezi kontinentální Evropou a Britskými ostrovy znovu podléhalo clům a dalším poplatkům, což by jeho cenu výrazně navýšilo.