Benzín už za 50 korun, vláda zváží strop

Proti limitu u cen paliv se ale včera večer vymezil ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN), protože by to mohlo vést k nakupování zásob a tlaku na další zdražování.

Česko by mělo mít v budoucnu povinné zásoby nejen elektřiny, ale i plynu. Po výroku ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) to včera potvrdil také vicepremiér Jurečka. Na starost by to podle něj mohla mít Správa státních hmotných rezerv (SSHR).