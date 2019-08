Benzin a nafta za týden nepatrně zlevnily

„Řidiči se zdražování obávat nemusí. Může za to překotný vývoj na světových trzích v uplynulých dnech. Houstnoucí strach mezinárodních investorů z táhlé nejen obchodní, ale také měnové války mezi Spojenými státy a Čínou je vede k přeskupování investic. Zbavují se těch rizikovějších, investují naopak do takzvaných bezpečných útočišť (například do zlata). Ropa je obětí tohoto jejich jednání. Její cena se ve středu propadla nejníže od počátku letošního roku,” dodal.