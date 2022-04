Bartuška: Konec ruského plynu je reálný

Co říkáte na postup Ruska, které odpojilo Polsko a Bulharsko od plynu?

Není to krok jen vůči Polsku a Bulharsku, nýbrž proti celé Evropské unii, a tak to také vnímáme. Je to v zásadě vyhrožování a vydírání nás všech.

Budou následovat další kroky?

To nedokážu odhadnout. Myslím si, že musíme počítat i se scénářem, kdy se zastaví veškeré dodávky do všech zemí EU.

Co by to znamenalo pro Česko?

Hlavní problém by nastal příští zimu. Platilo by to pro nás, jakož i ostatní země a velmi snadno se to může stát.

Udrží se jednota EU vůči Rusku, když některé země říkají, že odstřižení dodávek nelze připustit?

Evropský plynový systém je tak propojený, že dodávat pouze do některých zemí a do jiných ne by byl technologický majstrštyk. Buď bude fungovat společný evropský prostor včetně základních fyzikálních zákonů, nebo nebude. Těžko si představit, že by jedna konkrétní země měla dodávky plynu pro sebe a jinam do Evropy by nešly.

Jak tedy hodnotíte postup některých zemí? Třeba rakouský premiér Nehammer po jednání s Vladimirem Putinem oznámil, že Rakousko má dodávky plynu zajištěné.

Jak už jsem řekl, evropská plynárenská soustava je plně propojená a těžko si představit, že do některých zemí plyn poteče a do jiných ne. Nedovedu si představit, že by existovalo řešení pro jednu sadu zemí a pro druhou skupinu ne.

Jak lze dodávky ruského plynu nahradit?

Nahradit okamžitě 40 procent dodávek do Evropské unie, které činí 150 miliard kubíků ročně, to se dá v řádu několika let, ale rozhodně ne okamžitě. Konec dodávek by znamenal vyšší míru regulace a omezení. Jakékoli plány, které kdokoli měl do 24. února, jsou dnes překonány. Včetně našich plánů nahradit uhlí zemním plynem. V Evropě se teď dějí věci, které by ještě před pár lety byly nemožné.

Lze v této souvislosti předpokládat prodloužení těžby uhlí?

Hovoří se i o delším provozu jaderných elektráren, ale třeba Německo to odmítá... Všude v Evropě budeme hledat zdroje, které jsou bezpečné, dostupné a pod naší kontrolou. Neočekávám, že by se Německo vrátilo k jádru. Rozhodně ale bude zřejmě pálit uhlí déle, než by se dříve zdálo být možné. Podobně jako u nás.

Jádrem sporu jsou platby. Rusko požaduje směnu eur a dolarů na rubly. Některé země, resp. obchodníci na to údajně přistoupili, většina ale dosud ne. Bude to Rusko a Gazprombank akceptovat?

Uvidíme. Je zřetelně vidět, jak se Gazprom snaží za každou cenu udržet export plynu do Evropy v chodu. Vývoz do EU je to, co jej živí. Chápou, že pokud by zmizeli z evropského trhu, byť jen na pár měsíců, je to v Evropě jejich konec. Je vidět rozpor mezi tím, co říká prezident Putin a co reálně dělají úředníci v Gazprombank. Evropské platby za plyn stále odcházejí v eurech. Pokud to potom je na účtu a převádí se do rublů, tak to není naše starost a porušení našich sankcí. Nemyslím si, že by jakýkoli finanční ředitel kterékoli evropské energetické firmy souhlasil s krokem, který by porušil evropské sankce. To by byl jeho konec. Vidíme snahu Gazpromu a dalších, aby se našlo řešení, které by umožnilo, aby plyn tekl dál. Evropské firmy ale nehodlají jakkoli porušovat smlouvy, které jasně říkají, že se platby provádějí v eurech.

Jaký dopad by mělo odstřižení dodávek na ruskou ekonomiku?

Rusko má velké příjmy z exportu ropy a zemního plynu. Zemní plyn je menší položkou. Ropa je zásadní, ale i miliardy z plynu umožňují Rusku žít. Pokud tento příjem zmizí, bude to ztráta. Myslím ale, že ekonomická stránka teď nehraje hlavní roli. Rusko je ve válce, kterou považuje za životně nutnou, a myslím, že má úplně jiné priority než ekonomiku.

Říkáte, že export ropy je pro Rusko důležitější. Jak se to projevuje?

U ropy je snazší Rusko nahradit. Máme ostatně zkušenost z doby, kdy byl v roce 2019 po dobu dvou měsíců odstaven ropovod Družba. Je znát, že Rusko si v posledních dvou měsících s ropou vůbec nezahrává. Hrátky jsou kolem plynu. Putin zatím neřekl ani slovo o placení za ropu v rublech.

Co se teď může dít dál?