Babišova vláda navýší státní dluh na dva a půl bilionu

Státní dluh by měl ke konci příštího roku vzrůst na 2439 miliard korun. To je proti letošnímu plánovanému výsledku o 301 miliard korun více. Obsluha státního dluhu si má vyžádat celkem 48 miliard korun. Vyplývá to z podkladů pro středeční jednání sněmovního rozpočtového výboru, který návrh rozpočtu kapitoly Státní dluh doporučil schválit.