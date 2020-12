Babiš: Prodej piva z hospody domů od zítřka povolíme

Ministerstvo zdravotnictví již dříve na dotaz Novinek odmítlo interpretaci, že zákaz neplatí pro prodej uzavřených PET lahví či plechovek, které si člověk odnese s sebou. „V uvedeném případě skutečně platí, že alkoholické nápoje nelze prodávat, a to bez ohledu na to, v jaké jsou nádobě,“ sdělila Novinkám mluvčí resortu Barbora Peterová.

Zvláštní je taková situace i podle šéfa vládních sociálních demokratů a ministra vnitra Jana Hamáčka. „Stálo by za to to upřesnit, takto to ale rozhodně myšleno nebylo. Pokud si lidé koupí pivo do PET lahve a odnesou si ho domů, tak to z epidemiologického hlediska problém z mého pohledu není,” uvedl před středečním jednáním Sněmovny Hamáček.