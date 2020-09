Automobilový průmysl se v létě vzpamatoval

Český automobilový průmysl v létě doháněl, co v jarních měsících zameškal. Za červenec a srpen se vyrobilo jen o pět procent méně vozů než ve stejném období loňského roku. Vyplynulo to z dat, jež v úterý zveřejnilo Sdružení automobilového průmyslu (SAP). Celkový propad je ale stále značný. Od začátku roku do konce srpna automobilky v Česku vyrobily 691 889 vozů, což je meziročně o 26,9 procenta méně.