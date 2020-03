Auta mohou kvůli emisím výrazně podražit

Automobilky budou mít velké problémy snížit emise CO2 u svých vozů na letošní novou nižší úroveň a hrozí jim za to vysoké pokuty. Ty by pak výrobci mohli promítnout do cen automobilů, které by tak podražily o desítky tisíc korun. Vyplývá to z analýzy České spořitelny (ČS).