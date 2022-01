Americký plyn místo ruského? USA se připravují na konflikt na Ukrajině

USA se obávají, že napětí na východě Ukrajiny přeroste ve válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokud by se tak skutečně stalo, uvalily by Spojené státy na Rusko sankce, což by mohlo vést k dalšímu narušení dodávek ruského plynu do Evropy a ještě více přiživit současnou energetickou krizi.

Evropská unie je na Rusku závislá zhruba z jedné třetiny celkových dodávek plynu. USA tak zkoumají možnost nahrazení těchto dodávek zkapalněným plynem v případě, že ke konfliktu skutečně dojde. Představitelé ministerstva zahraničí se kvůli tomu obrátili na několik nadnárodních společností s dotazy, jak by v případě potřeby mohlo probíhat zásobování Evropy.

Nicméně podle zdrojů Reuters nejmenované společnosti odpověděly, že globální dodávky plynu jsou omezené a k dispozici je tak jen malé množství plynu, který by mohlo nahradit objemy z Ruska. Jednání každopádně neměla dojít do stádia, kdy by ministerstvo zahraničí požádalo o zvýšení produkce plynu.

„Bavili jsme s Evropskou komisí, ale také s energetickými společnostmi. Je na místě říct, že jsme s nimi mluvili o našich obavách a hovořili s nimi o řadě nepředvídatelných událostí, ale na otázky spojené s konkrétními objemy produkce nedošlo,“ potvrdil Reuters anonymní zdroj blízký vyjednávání.

Přesto se podle zdrojů američtí představitelé měli kromě kapacit pro možné navýšení dodávek plynu zajímat také o možnost zajištění většího objemu jejich vývozu do Evropy. Reuters uvádí, že jména těžařských společností, s nimiž ministerstvo jednalo, nejsou známá, přičemž firmy Royal Dutch Shell, ConocoPhillips a Exxon odmítly celou věc komentovat. A žádné konkrétní informace nesdělil ani mluvčí americké Rady národní bezpečnosti.

Zvýšených dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA se Evropa dočkala už koncem loňského prosince, díky čemuž krátkodobě klesly ceny plynu na evropském trhu. Ty byly před Vánoci na historickém maximu. Podle dat virtuálního obchodního uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku se cena plynu 21. prosince vyšplhala nad 180 eur za MWh. V posledních dnech cena osciluje mezi 75 až 85 eury za MWh.

Jamal stále proudí opačně

Objem ruských dodávek plynu do Evropy je už takřka měsíc značně omezený. Plynovod Jamal, kterým normálně proudí plyn z východu na západ, totiž funguje už 28. den v obráceném režimu, plyn tedy proudí z Německa do Polska. Jamal přitom tvoří zhruba šestinu ročního objemu ruského plynu dodávaného do Evropy.