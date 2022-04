Americká ekonomika klesla, domácí poptávka je ale vysoká

Lidé nakupující v supermarketu na Manhattanu v New Yorku. Foto: Andrew Kelly, Reuters

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí klesla v ročním přepočtu o 1,4 procenta. Ve své předběžné zprávě to ve čtvrtek oznámilo americké ministerstvo obchodu. Je to překvapivý výsledek a znamená to první pokles od roku 2020, kdy na ekonomiku nepříznivě dolehla pandemie. I tentokrát k propadu přispěly nové případy nákazy covidem-19.