Aerolinky už většinou nejsou státní

Otázka státní pomoci společnosti Smartwings Group, do které patří i České aerolinie, znovu ožila s výroky ministrů obchodu, dopravy a financí Karla Havlíčka a Aleny Schillerové (oba za ANO). Nevyloučili, že by stát podnik plně převzal. Bylo by to spíše výjimečné, aerolinie ve světě už většinou dlouho nejsou státní. Státy však dopravcům v krizi vypomáhají.