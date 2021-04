Aerolinky plánují lety z Česka do 74 destinací

Letečtí dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA) budou v létě z Česka létat do celkem 74 destinací ve 21 zemích. Přesný termín obnovení spojů bude záviset na epidemiologickém vývoji. Přes Velikonoce mají obě aerolinky v plánu 111 letů do 15 zemí. Informovala o tom skupina Smartwings Group, do níž obě společnosti patří.