Jan Holý, Právo

Z více než dvou milionů turistů, kteří v létě vycestují s CK do zahraničí, jich směřuje zhruba pětina do Řecka, turecká letoviska si vybralo 14 procent a do Egypta směřuje asi 11 procent klientů.

Největší nárůst

„Prodeje letních pobytů v Turecku meziročně vzrostly o 68 procent, zejména do oblastí Alanya, Side a Kemer,“ sdělila Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní agentury Invia, která prodává nejvíce online zájezdů v ČR.

Dosavadní prodeje napovídají, že Turecko je zpět v plné síle. Petr Šatný, CK Alexandria

„Turecko má letos jednoznačně největší nárůst prodejů ze všech destinací,“ řekl Právu obchodní ředitel CK Exim tours Petr Kostka.

„Hraje mu do karet zejména výborný poměr ceny a výkonu, ale také to, že je ideální destinací pro rodinnou dovolenou. Rodiny s dětmi vyhledávají hlavně hotely vybavené vodními parky, větším množstvím bazénů a dalšího volnočasového vybavení,“ dodal Kostka z CK Exim tours.

Největší nárůst poptávky eviduje u pobytových zájezdů do Turecka i CK Alexandria. „Dosavadní prodeje napovídají, že Turecko je zpět v plné síle a počty lidí, kteří tam s námi letos v létě odjedou, budou rekordní,“ potvrdil Právu její marketingový ředitel Petr Šatný.

Nabídka zájezdů se rychle ztenčuje

Zájem je ale i o další zahraniční destinace, například Bulharsko, Tunisko či Itálii a Španělsko. V individuální turistice pak již léta vede Chorvatsko, kam zamíří v létě kolem půl milionu Čechů.

CK současně upozorňují, že přestože do letních prázdnin zbývají ještě zhruba tři měsíce, zájemci by s rezervací zájezdu neměli příliš otálet. Zvláště ti, kteří chtějí navštívit konkrétní letovisko nebo přímo určitý hotel. Nabídka se prudce ztenčuje. Řada lidí si totiž kupuje zájezdy v režimu first minute, tedy se slevou a ve značném předstihu.

To potvrzují i klienti CK. „Do Egypta jezdíme s přítelem pravidelně do stejného hotelu už přes deset let. Kvůli termínu si raději zájezd rezervujeme již koncem roku. A zřejmě nejsme sami. S některými hotelovými hosty se potkáváme pravidelně každý rok,“ potvrdila Právu paní Nataša z Prahy.

„U nejoblíbenějších hotelů již máme spoustu termínů úplně vyprodaných, jinde jsou vyprodané třeba rodinné pokoje s přistýlkami, které jsou pro děti zdarma. Pokud budou prodeje pokračovat tímto tempem, bude výběr zájezdů last minute velmi omezený,“ vysvětlil Šatný.

„Během first minute nabídky bylo prodáno 68 tisíc pobytů za 2,7 miliardy korun. Vyprodala se více než polovina všech nabízených zájezdů a většina nejžádanějších hotelů. Z velké části i zájezdy do Turecka a také oblíbené hotely v Egyptě,“ uvedla Řezníčková.

Ze statistik agentury Invia vyplývá, že pokud se Češi pro zahraniční zájezd rozhodnou, polovina klientů si vybere čtyř (35 procent) nebo pětihvězdičkový hotel (15 procent) a 57 procent klientů preferuje stravování all inclusive s neomezenou nabídku pokrmů a pití.

Z hlediska dopravy pak jednoznačně vede letecká přeprava. Tu si zvolilo 76 procent cestovatelů.

Obliba stravování all inclusive je podle Řezníčkové dána velmi přijatelnou cenou, za kterou si lidé užijí skvělého komfortu.

Stabilní koruna

Analytici se domnívají, že do prázdnin se kurz koruny vůči euru příliš měnit nebude. „Nepředpokládám nějaké prudké posílení koruny k jedné měně, která by stála za vypíchnutí jako výhodná pro dovolenou,“ potvrdila Právu Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Podle ní ale nelze vyloučit pohyb k některé měně třeba v důsledku politického pnutí v dané zemi.

Podle Lukáše Kovandy ze společnosti Czech Fund koruna letos výrazněji posílila vůči turecké liře. Zpevňuje také vůči islandské a švédské koruně. Naopak nejvíce letos oslabuje vůči ruskému rublu, a sice o více než deset procent.

„Kvůli posílení místních měn zdražuje dovolená na Srí Lance, v Egyptě, v Izraeli či Thajsku,“ doplnil Kovanda.