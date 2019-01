Jakub Svoboda, Právo

Jízdné na hromadnou dopravu zákonodárci přeřadili z dosavadní patnáctiprocentní sazby DPH do desetiprocentní koncem loňského roku. Přesun do nižší sazby, který by měl začít začátkem února, by podle předkladatelů z hnutí STAN mohl jízdenky zlevnit.

Ekonomové však o tom pochybují. „Snížení sazby daně u hromadné přepravy osob se téměř určitě ve zlevňování ceny jízdného neodrazí. Jednak jde o snížení jen o pět procentních bodů, navíc po změnách typu slev pro děti a důchodce je tato oblast dosti rozkolísaná a nenahrává k cenovým posunům,“ řekl Právu profesor Jan Široký z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

V autobusové dopravě se podle analytika BH Securities Štěpána Křečka v koncových cenách spíše než pokles sazby DPH mohou projevit nižší ceny pohonných hmot, které reagují na vývoj ceny ropy na světových trzích.

Kompenzace za EET

Sněmovnou schválené snížení DPH na dodávky tepla a chladu z 15 na 10 procent by mělo podle předpokladů ministerstva financí platit až od roku 2020. Má to tlumit hlavně tlaky na růst cen tepla, který podle zákonodárců hrozí hlavně kvůli zdražení emisních povolenek. Ani v tomto případě to ale podle analytiků kýžený efekt nejspíš nepřinese.

„Dodávky tepla a chladu pravděpodobně podraží, přestože od roku 2020 dojde ke snížení DPH z 15 na 10 procent. Prudký růst cen emisních povolenek a elektřiny bude hrát silnější roli než mírné snížení sazby DPH,“ soudí Křeček.

Sazby DPH upravuje také vládní návrh zákona v souvislosti s chystaným rozšířením elektronické evidence tržeb (EET) na řemeslníky, advokáty, lékaře a další profese, které zatím tržby evidovat nemusí. Do nižší desetiprocentní sazby DPH by nově měly od července, nebo možná až od příštího ledna, pakliže poslanci nezrychlí, spadat například úklidové práce, domácí pečovatelské služby, prodej řezaných květin, opravy kol, kadeřnictví, krejčovství, prodej točeného (sudového) piva a stravovací služby nebo vodné a stočné.

„S největší pravděpodobností to k poklesu jejich ceny nepovede. Při očekávané inflaci 2,5 až tři procenta bude snížení sazby nejspíše zahrnuto do marže. Například u točeného piva to sice má být pokles o 11 procentních bodů, nicméně cenu alkoholických nápojů nejvíce ovlivňuje spotřební daň a ta se nemění,“ konstatoval Široký.

To, že by točené pivo mohlo zlevnit, už loni rázně odmítli výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová a prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Restaurace nesnižovaly své ceny ani poté, co v prosinci 2016 současně se spuštěním evidence tržeb klesla DPH u stravovacích služeb z 21 na 15 procent. Čtvrtina z nich naopak podle průzkumu Hospodářské komory využila EET ke zvýšení svých cen.

Voda prý bude levnější

Alespoň voda by po snížení DPH ale zlevnit mohla. Podle ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřicha Vlasáka je to u větších vodohospodářských společností pravděpodobnější, bude však záležet i na tom, zda se obce nerozhodnou na základě výměru ministerstva financí po snížení daně pro větší investice do fondu obnovy.

Ředitel Veolie ČR Martin Bernard se domnívá, že vodné a stočné se po snížení daně sníží okamžitě. Ministerstvo financí (MF) pak ujišťuje, že v případě cen vody si zlevnění pohlídá, aby z toho netěžily vodárenské společnosti, ale spotřebitelé. Celkový dopad plánovaného snížení DPH v souvislosti se zaváděním EET představuje podle MF pro veřejné rozpočty výpadek zhruba 3,4 miliardy korun ročně.

„Bylo by bláhové si myslet, že se celý efekt snížení DPH u daných produktů a služeb promítne ve snížení ceny. U řady služeb nedojde ke snížení cen vůbec. Tyto prostředky ale firmy mohou použít pro investice nebo na zvýšení mezd zaměstnanců,“ podotkl analytik společnosti Next Finance Jiří Cihlář. Spíše v úsporách podnikatelů než v peněženkách lidí se dřívější snížení daně projevilo třeba i v případě knih či léků.