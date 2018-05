Vesmírná agentura NASA bude na počítačích simulovat provoz létajících taxi v hustě obydlených městských oblastech. Její zjištění mají posloužit při vytváření pravidel bezpečného provozu takových strojů v budoucnosti. NASA to oznámila v úterý při zahájení summitu Uber Elevate, který se věnuje právě tématu létajících aut.

Plány na vývoj elektřinou poháněných létajících aut Uber představil poprvé v roce 2016, NASA se stala partnerem programu o rok později, nyní spolupráci ještě prohloubí.

We're working with @Uber to further explore the safety and efficiency of the skies over cities in the future. We'll use airspace management computer modeling and simulations to assess the impacts of small aircraft in these crowded environments. Details: https://t.co/NscauPbtMi pic.twitter.com/bfafkiRQmH