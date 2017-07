Volkswagen podepsal dohodu s íránskou společností Mammut Khodro, která bude jeho automobily do Íránu dovážet. Íránským zákazníkům je bude zpočátku nabízet prostřednictvím osmi prodejců soustředících se na oblast hlavního města Teheránu. Mammut Khodro již do Íránu dováží užitkové automobily značky Scania, ta patří také do koncernu Volkswagen.

„Návratem do Íránu vyplňuje značka Volkswagen další prázdné místo na globální automobilové mapě. Pokračujeme v posilování své mezinárodní přítomnosti,“ uvedl manažer VW Anders Sundt Jensen, který dostal na starost íránský trh.

Írán se loni v lednu zbavil hospodářských sankcí, které na něj kvůli jeho kontroverznímu jadernému programu před lety uvalily Spojené státy a Evropská unie. Íránská vláda podle Volkswagenu odhaduje, že celkový prodej osobních automobilů v zemi se bude ve střednědobém až dlouhodobém výhledu pohybovat kolem tří miliónů aut ročně.

Termín pro škodovky nejasný



Koncern Volkswagen zahrnuje kromě hlavní značky VW také řadu dalších, jako jsou Audi, Porsche nebo Seat. Jeho součástí je rovněž mladoboleslavská automobilka Škoda Auto.

„Írán je velmi perspektivním trhem, proto se intenzivně zabýváme podmínkami vstupu na tento trh. V tomto ohledu rovněž úzce spolupracujeme s koncernem Volkswagen,“ uvedl na dotaz Novinek mluvčí automobilky Tomáš Kubík.

Kdy se budou moci škodovky do Íránu vyvážet, si zatím netroufl odhadnout s tím, že je potřeba nejprve vyřešit řadu legislativních, administrativních a jiných omezení.