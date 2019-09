Zvýšení platů o 15 procent je cupování rozpočtu, vzkazuje Schillerová učitelům

Vláda pro rok 2020 plánuje navýšení platů učitelů o 10 procent. Růst platů o 15 procent, jak požadují odbory, považuje Schillerová za nereálný. Šlo by podle ní o další zásah až 5 miliard do rozpočtu.

„Neumím si to představit a považuji to za nereálné. Držíme závazek, který jsem dali do vládního prohlášení, ale takovéto cupování rozpočtu si představit neumím,” řekla v pondělí při příchodu na vládu ministryně Schillerová.

Závazek je takový, že vláda chce, aby byl průměrný plat učitele v roce 2021 okolo 45 tisíc korun. Pro rok 2021 se tak počítá s růstem okolo 9 procent.

Vláda nyní pro příští rok počítá v rozpočtu s desetiprocentním zvýšením platů učitelů. Zatím není jasné, jak se částka rozdělí. Ministr Plaga přišel v pořádí s několikátým návrhem na rozdělení. Podle toho posledního by měli všichni pedagogové do základu výdělku místo slibovaných 2250 korun dostat 2700 korun a zbývajících 900 korun pak do odměn.

Plaga: Chci to odblokovat

„Rozhodl jsem se pro plošné navýšení o 2700 korun. Protože chci tu situaci s odbory odblokovat, tak tři čtvrtiny částky půjdou do plošného navýšení pro všechny," řekl Plaga. Podle něj by se tak mladým učitelům či učitelkám v mateřských školách od ledna zvedl základ výdělku zhruba o deset procent.

Ministryně Schillerová s takovými změnami souhlasí. „Vítám, že posunul pevnou částku do tarifů. Chápu i to, že chce nechat větší kompetence v rozhodování krajům a ředitelům škol,” dodala Schillerová.