Zůstaňte doma, vyzval neočkované seniory jihočeský hejtman Kuba

„Jestli tomu v tuto chvíli může někdo pomoci, jsou to senioři nad 60 let. Bez jejich osobního přínosu ta situace vyřešit nepůjde,“ řekl Kuba a připomněl statistiky z nemocnic, ve kterých drtivou většinu pacientů na akutních lůžkách tvoří právě senioři nad 65 let, převážně bez očkování.