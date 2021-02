Zůstane 14 volebních obvodů, limit pro koalice je dál nejistý

Naopak nejisté jsou vstupní klauzule pro koalice. Podle obou politiků by měly být vyšší, než je pět procent pro jednotlivé strany. O čísle se bude podle Vystrčila ještě jednat. Nejčastěji se zmiňuje 7 procent pro dvoučlennou a 9 pro vícečlennou koalici. Do voleb se zatím chystá dvojblok Pirátů se Starosty a trojkoalice ODS , lidovců a TOP 09 .

Připustil, že ve Sněmovně by někteří poslanci mohli přijít i s jinými návrhy, což by ale mohlo zhatit dohodu parlamentních stran. Takovým návrhem by mohl být i požadavek některých stran umožnit korespondenční hlasování. „Pokud Sněmovna nechce, abychom novelu zákona komplikovali dalšími návrhy, tak to neotevřeme,“ prohlásil Vystrčil.