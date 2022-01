Ztracených psů bylo o Silvestru méně. Pomohla osvěta

„V minulých letech jsme konkrétně na Jablonecku řešili třeba deset až patnáct případů ztracených psů, teď je to díkybohu méně. Letos to byli čtyři ztracení pejsci, všichni na Tanvaldsku,“ řekla včera Právu Dagmar Kubištová z Ligy na ochranu zvířat, která spravuje útulek Dášenka v Lučanech nad Nisou.

„Všechny útulky i různé spolky na to před Silvestrem upozorňují. Varují lidi, aby nenechávali zvířata samotná nebo na volno bez vodítka. Určitě to má vliv, i když pořád jsou i ti, kteří si myslí, že jim se to stát nemůže,“ zmínila Kubištová.