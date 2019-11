Zoologové: Nesbírejte ježky jako houby

Ježci se připravují na zimování a dělají si tukové zásoby. Pomoc lidí v tomto období potřebují pouze zranění ježci, kteří jsou například chycení do pastí, případně malá mláďata vážící méně než 350 gramů.

Před několika dny přinesla žena pět ježků do záchranné stanice v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou. Zcela zbytečně, protože byli zdraví.

„Ježky jsme odblešili a zbavili klíšťat, dali jim masovou směs s červy a pak je pustili zpět do přírody. Pokud lidé nevědí, jak poznat, kdy ježek potřebuje pomoci, mohou nahlédnout do takzvaného ježčího kalendáře. Tato pomůcka napoví, zda ježka nechat v přírodě, či ho odnést do záchranné stanice,“ uvedl Roman Kössl z hlubocké zoologické zahrady.