Znovu mohou otevřít. Radost se u nich ale mísí s obavami

Otevření souvisí s přesunem země ze čtvrtého do třetího stupně v rámci protiepidemického systému PES. Do něj by sice země podle nastavených pravidel patřila už dřív, vláda ale nakonec rozhodla, že se obchody, služby či restaurace budou otvírat raději až právě ve čtvrtek.

To, že ke změně nedošlo už v pondělí, bylo pro některé velké zklamání: „Všichni klienti se objednávali, a teď už se muselo znova přeobjednat, všechno bylo skoro hotový, takže zase nabíráme tři dny zpoždění,” poznamenal zklamaně majitel salonu The Hair Martin Švarc.

Většina služeb včetně kadeřnictví, kosmetiky, manikúry, pedikúry nebo tetování musela z nařízení vlády přerušit činnost od 22. října.

„Myslím, že budu pracovat tak 16 hodin denně, pět dní v týdnu, abych něco malinko dohnal. Ty ztráty se už nikdy nedoženou. A uvidíme, jak to bude. Ta situace je velmi složitá pro nás živnostníky, je to fakt těžký,” uvedl Švarc.

Posilovny se náporu nebojí

Na klienty už se těší také sportoviště YMCA, kde je posilovna, sauna i bazén. Lidé se mohou objednat na skupinové lekce, nebo přijít jen tak. Vstup tu zatím bude probíhat na bázi kdo dřív přijde, ten dřív cvičí.

Provozovatel sportoviště Matěj Chrenka čeká, že kvůli nutnosti nosit kromě bazénu a sauny při cvičení roušku, nával nebude. Ve vnitřních prostorech ostatně může být maximálně jedna osoba na 15 m čtvrečních a je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy.

„Z naší zkušenosti těch lidí nebude tolik, abychom překročili tu možnou kapacitu posilovny nebo bazénu,” podotkl.

Na recepci tu budou hlídat, kolik lidí vstupuje dovnitř - pokud bude limit naplněn, dalšího nevpustí. Kdo chce mít jistotu, měl by si tedy raději předem zavolat.

„Nejvíc dotazů co přišlo na saunu, jestli bude otevřená. Co se týče těch skupinových lekcí, zatím lidé souhlasí, že přijdou v rouškách a budou cvičit. Ale za mě osobně je to holý nesmysl, protože cvičit v roušce, taková spinningová lekce, kdy jde o maximální tepovku, to je prostě o zdraví mnohem víc, než kdybychom roušku neměli,” podivil se nad podmínkou, od níž vláda nechtěla ustoupit.

Po celém prostoru jsou k dispozici dezinfekce. „Máme tady doplňovače, dezinfekce jsou tu volně k dispozici, jak v posilovně, sauně, sále, je jich tu spousta, doplňujeme to pravidelně. Samozřejmě úklid probíhá postupně po cvičení. Klienti by po sobě také měli uklízet, pro nás je to samozřejmost, ale někteří to neví, takže když docvičím, uklidím si po sobě, je to ideální,” dodal Chrenka.

Knihkupci mají strach

V knihkupectví Knihy Dobrovský jsou sice rádi za otevření, ale tím že je to těsně před svátky, neskrývají strach. Očekávají totiž, že je čeká v předvánočním období ještě větší nápor než obvykle - navíc při nutnosti dodržet restrikce, protože i knihkupectví se týká limit na počet nakupujících.