Zneuctění! Ruské velvyslanectví se zlobí kvůli zahalení Koněvova pomníku

Sovětský maršál Ivan Stěpanovič Koněv se podílel na osvobození Prahy za druhé světové války. Roli hrál ale také při rozdrcení protestů v Maďarsku v roce 1956 či při výstavbě berlínské zdi. Přisuzuje se mu také podíl na zpravodajské činnosti před invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, což ruské zdroje odmítají. Praha 6 se v minulosti rozhodla vysvětlujícími tabulkami připomenout maršálovu minulost, jež byla také motivem pro vandaly, kteří pomník pokreslili.

Praha 6 už dříve nabízela velvyslanectví, ať sochu umístí na svou půdu, což však nemělo kladnou odezvu. Zakrýt ji nechala v pátek. Kolem vyrostlo lešení a na něm byla natáhnuta plachta. Tu sice krátce poté strhl aktivista, kterému se zakrytí nelíbilo, městská část ale do večera nechala plachtu znovu nainstalovat.

„Stavíme lešení, abychom sochu ochránili před dalšími vandalskými útoky. Je to v tuto chvíli nejúčinnější řešení. Nejsme apriorně proti tomu tady sochu mít, ale nejsme schopni ji efektivně ochránit," uvedl ještě před zakrýváním mluvčí radnice Prahy 6 Ondřej Šrámek. Socha by měla být zakryta, dokud se nerozhodne, co s ní dál.