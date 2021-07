Centra bez nutné registrace či druhá dávka na jiném místě. Stát chystá změny v očkování

Na Chodově se bude očkovat dvoudávkovou látkou Pfizer/BioNTech, na nádraží jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson and Johnson.

„V obchodním centru Westfield Chodov bude očkování zajišťovat očkovací tým nemocnice IKEM. Jejich provozní doba je v pracovních dnech 10:00 až 20:00, o víkendech pak do 19:00,” uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Na tomto místě by měli denně zvládnout naočkovat stovky lidí, dostavit se tam budou moci i samoplátci.

Provoz očkovacího místa v budově hlavního železničního nádraží zajistí týmy zdravotníků z fakultních nemocnic Bulovka a Motol. Denně by měly zvládnout naočkovat přes 100 lidí. Otevřeno tam bude každý den od 12:00 do 19:00.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se centra bez registrace mohou rozšířit i do dalších krajů, pokud se osvědčí.

„Uvidíme, jak to bude fungovat a také jaký bude zájem. Poté bychom to mohli rozšiřovat i do jiných krajů,” řekl v rozhovoru pro Český rozhlas.