Změní se stupeň PES? Čekáme na zahájení tiskové konference

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se v pátek vyjádří k vývoji epidemie koronaviru. Česká republika se zatím stále nachází v nejhorším, pátém stupni protiepidemického systému (PES), ale od pondělí by se vzhledem k vývoji rizika měla posunout do stupně čtyři a mělo by dojít k dílčímu rozvolnění opatření.