Změna. Prokazování očkováním nekončí ve středu, ale až ve čtvrtek

„Ve středu by se ještě občané prokazovat měli, protože vláda bude ve středu projednávat to mimořádné opatření a změny v něm. Takže bude hned zveřejněno a bude platit z devátého na desátého,” řekl Jakob.

Nejvyšší správní soud (NSS) ve středu 2. února oznámil, že zrušil v aktuálně platném opatření povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Platnost zásahu ale odložil o sedm dní.

Jakob Novinkám řekl, že také podle názoru expertů je postup v souladu s rozhodnutím soudu. „To je i podle našich právníků, že je to v podstatě k tomu desátému,” uvedl.

Certifikáty končí, co teď bude s Tečkou? Ministerstvo ji chce zachovat

Není to přitom první zmatek, který kolem uvolnění vstupu na akce ze strany resortu nastal. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková ráno poté, co premiér konec opatření oznámil, nadnesla, že by měl resort hledat způsob, jak ho prodloužit.