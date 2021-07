Změna na mapě cestovatele: Nizozemsko, Španělsko a Baleáry v tmavě červené

Nizozemsko a Španělsko včetně oblíbených Baleárských ostrovů se od pondělí přesouvají do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy koronavirem (tmavě červená barva na cestovatelském semaforu), oznámilo v pátek ministerstvo zdravotnictví s odkazem na data z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Pro cestovatele to znamená komplikace při návratu zpět do České republiky.