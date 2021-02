Zmatky, čekání a rozčarování: Němečtí policisté vraceli pendlery od hranic

Do Německa mohou od neděle bez toho, aniž by podstoupili karanténu, pouze zaměstnanci, kteří pracují v kritické infrastruktuře, tedy zdravotníci a lidé v sociálních službách. Výjimku mají také řidiči kamiónů pro tranzitní dopravu, kteří ale musí doložit negativní test.

Kolonu před Strážným tak v pondělí tvořily hlavně kamiony, které jely do Německa vykládat zboží. „Ani se mě neptejte, co si o tom myslím...,“ mávl rukou po dvanácté hodině jeden z řidičů kamionů. Další měli vzhledem k asi dvoukilometrové frontě a čekací době čas i na diskusi.

„Kontroly opravdu zdržují. Za čtyři hodiny vyřídí policisté čtyři auta, a proto tu stojíme. Důvodem je i nepřipravenost řidičů, protože se na to vykašlali. Neudělali si předem testy, ani si nevyřídili papíry, a teď tam stojí a nevědí, co dělají,“ přemítal řidič kamiónu Patrik Mareš. Upozornil, že jeho otec jezdí přímo pro německou dopravu a musel tam zůstat, protože by jinak musel do karantény.