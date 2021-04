Zlínský kraj možná nerozvolní ani příští týden

Zdravotníci podle hejtmana Radima Holiše (ANO) apelují na pokračování přísných opatření, které ve zbytku země končí 12. dubnem.

Právu hejtman naznačil, že krajský krizový štáb spolu s hygieniky zřejmě vyslyší doporučení Blatného a rozvolnění posune na 19. dubna.

Nemocnice prosí, abychom ještě týden vydrželi. Radim Holiš (ANO), hejtman Zlínského kraje

Uzavřeny by tak i nadále pravděpodobně zůstaly školy, větší část obchodů a služeb, ale třeba i zlínská zoologická zahrada. Vzhledem k neotevření škol by pak dopravci zřejmě neobnovili provoz školních spojů.

Protože ale v ČR skončí nouzový stav a pandemický zákon neumožňuje zákaz volného pohybu osob, tvrdý lockdown by skončil i na Zlínsku. Padl by zákaz cestování mezi okresy a zákaz nočního vycházení. Není jasné, zda Zlínský kraj uvažuje o nějakém vlastním omezení pohybu osob.

Velkokapacitní očkovací centrum na výstavišti v Kroměříži Foto: Aleš Fuksa, Právo

„Radil jsem se se zdravotníky v nemocnicích, kde je situace nejhorší. Nemocnice prosí, abychom ještě týden vydrželi. Věřím, že nás lidé pochopí,“ sdělil Právu hejtman.

Rozhodnutí ve čtvrtek

Kraj ve středu jednal s hygieniky i zástupci ministerstva zdravotnictví. Krizový štáb však počká na nejčerstvější covidová čísla do čtvrtka. V nich by se již měl projevit vliv Velikonoc. „Do čtvrtečního poledne s hygieniky rozhodneme, jak budeme v omezení pokračovat. Máme na stole tři pracovní verze,“ sdělil Právu Holiš.

V první variantě by se v kraji otevřely školy a obchody v pondělí ve stejném rozsahu jako v ostatních částech České republiky. Ve druhé variantě požádá kraj ministerstvo zdravotnictví o výjimku a prodlouží současná opatření v kraji v rámci pandemického zákona.

Třetí možností je nastavit s hygieniky opatření třeba jen pro částečné rozvolnění, přičemž by omezení zůstala v místech, kde se lidé nejvíce potkávají.

Zoo také asi neotevře

Školy, obchody, ale i zlínská zoo tak zůstávají v nejistotě. Zoo se i tak připravuje na případné otevření 12. dubna.

Do areálu hodlá denně pustit omezené množství lidí, jde zhruba o 2,5 tisíce návštěvníků, kteří by alespoň „zalepili“ denní náklady na provoz zahrady. Ty nyní vyjdou na čtvrt milionu korun. Prodloužením lockdownu by zahrada přišla o 1,75 milionu korun.

„Pokud nebudeme moct otevřít, tak týden ještě vydržíme, zkusíme pak požádat o další dotace,“ sdělil Právu ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Nepříjemná situace

Školám v kraji by naopak případné prodloužení plné distanční výuky mohlo vyhovovat. Důvodem jsou náročné přípravy a nedostatek času.

„Co na to říct. Jsme v takovém presu, že kdybychom měli otevřít 12. dubna, tak na to máme jen čtvrtek. V pátek totiž máme zápisy do prvního ročníku. Jsem zvědavá, jak krizový štáb kraje rozhodne. Nevíme, na čem jsme. Je to tak, že co se řekne dopoledne, odpoledne už neplatí. Je to nepříjemná a stresující situace,“ řekla Právu ředitelka Základní školy Slovenská ve Zlíně Irena Šlesingerová.

Vzhledem k tomu, že většina škol v zemi počítá s otevřením 12. dubna již několik dnů, je pro školy na východě Moravy nejistota ubíjející.

„Nedovedu si v této situaci představit, že v pondělí školu otevřeme. Upřímně, byl by mazec vše přichystat, nastudovat manuály k testování, připravit zaměstnance, prostory, odeslat informace rodičům. Máme 75 zaměstnanců a 650 dětí,“ dodala ředitelka.

Vrchol epidemie

Možné prodloužení lockdownu kraj vysvětluje epidemickou situací. „Jsme poslední z krajů, kam epidemie došla. Co prožívaly Čechy před několika týdny, teď zažíváme nyní. U nás však vrchol epidemie není tak veliký,“ podotkla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Počty nemocných v regionu stále rostou. „Nejsme za kulminací. To je to největší riziko, aby se kvůli jednomu týdnu nestalo to, že se budeme potom ještě dva až tři týdny se situací potýkat," řekl ČTK hejtman.