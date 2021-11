Zlínský hejtman Holiš: Potřebuji rychle zatáhnout za ruční brzdu

Ve středu chtělo již více krajů podobné opatření, se kterým jsme přišli my. Tedy se zákazem hromadných akcí nad sto lidí. Středeční jednání hygieniků směřovalo k tomu, že už nepůjde o vydávání opatření jednotlivými hygienami, jak po hygienách ještě v úterý požadoval ministr zdravotnictví, ale že to vydá ministr zdravotnictví plošně na celé území České republiky.

Já se nad tím usmívám. Protože úterní jednoznačná vyjádření hejtmanů se tímto nulují. Už v úterý odpoledne jsme tušili, že jdeme do špatných časů. Za mě pořád platí, že není na co čekat. Je mi jedno, jestli opatření o zákazu hromadných akcí nad sto lidí vydá naše hygiena, nebo ministr zdravotnictví pro celé území země. Potřebuji ale rychle zatáhnout za ruční brzdu.

Čekal jsem, že ten proces půjde rychleji. Vedu jedno jednání za druhým. Údajně má ve čtvrtek zasednout vláda, pak by měla v pondělí. Večer si budu ověřovat, kdy by mohlo opatření pro náš kraj být vydané. Původně jsem do jednání s hygienou šel s tím, že jej chci mít vydané od úterý 23. listopadu od sedmnácté hodiny. To mi hygiena nebyla schopna splnit.