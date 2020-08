Zlatý poklad, který u Stříbra vyhrabali divočáci, má cenu vesnice

Podle vedoucího oddělení archeologie Milana Metličky byl poklad nalezen v podstatě náhodou. „Bylo to 23. března, pracovali jsme z domova, protože bylo všechno zavřené a najednou mi zazvonil telefon a pán mi řekl, že jeho syn s přítelkyní našli při procházce lesem u Stříbra mincovní depozit, že tam jsou zlaté mince a ať si pro to přijedu,“ popsal Metlička.

Proč vlastně ale bylo celkem 435 mincí ukryto pod kamenem v lese? „Pravděpodobně souvisí se spory lokální šlechty a kladrubského kláštera. Mohl to být třeba posel z kláštera, kterého přepadli a on chtěl peníze ukrýt, nebo právě zloději, kteří ukryli lup před rukou zákona. To je teď ale zatím nemožné určit,“ nastínil Metlička.