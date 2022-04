Zemanova milost může ohrozit důvěru lidí v právní stát, připustil Blažek

„Když sto lidí říká to stejné, tak nemusím být sto první,“ nejprve Blažek pro Novinky zdůvodňoval, proč se nechtěl vyjadřovat.

„Zadruhé bych řekl, že to bezpečně nejlíp vysvětlil Petr Fiala. Ten řekl, že takovéto rozhodnutí může ohrozit důvěru lidí v právní stát. To je samozřejmě pravda. Nevím, proč bych to ještě opakoval já, když to řekl předseda vlády. Toť vše,“ doplnil ministr spravedlnosti.

Balák byl minulý týden s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava.

Zaplatit by také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím vše prominul.

Blažek dále zopakoval, že během pár dnů mluvil s nejvyššími představiteli justice i státního zastupitelství.

„Můžu veřejnost ujistit, že důvěra těchto úřadů v právní stát nijak ohrožena není. A že pokračují dál pilně ve své práci tak, jak mají. To je moje práce, ne lajky na facebooku,“ uvedl.

Blažek si ani nemyslí, že by se obávali případné výtky vznést. „Samozřejmě že mi to řekli. Byla to docela obsáhlá debata a nebyli nadšení,“ dodal Blažek.

Odmítl však uvést, zda by v případě potřeby zrušení trestu kontrasignoval.

„Nemohou se vžít do situace prezidenta republika. Na rozdíl od jiných odvážlivců na facebooku jsme si k tomu svoje řekli z očí do očí. Když jsem tu možnost náhodou měl, nemám sebemenší potřebu to ještě vzkazovat veřejně,“ poznamenal šéf justice.

„O Mynářově abolici nepadlo ani slovo“

Udělení milosti Pražský hrad minulé úterý zveřejnil po prezidentově schůzce právě s Blažkem. Zeman ho tam podle dotčených stran o svém rozhodnutí informoval.

Blažek nyní popřel, že by s prezidentem mluvili také o možné abolici pro hradního kancléře Vratislava Mynáře, který je trestně stíhaný kvůli poškozování finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu.

„To mohu absolutně vyloučit. Debata se vedla o tom, jestli budeme pouštět odsouzené vězně z Ukrajiny, kteří jsou u nás vězněni. Pan prezident je proti tomu,“ přiblížil ministr.

„O žádné abolici či amnestii nepadlo ani jedno slovo,“ zdůraznil Blažek.