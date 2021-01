Zeman: Zbabělý Trump nepřímo zavinil smrt lidí při útoku na Kapitol

„Donald Trump neuznal porážku, nepoučil se, ale co horšího - vyštval do akce před Kapitol a nakonec do Kapitolu tisíce lidí. Tím nepřímo způsobil smrt těch asi pěti lidí, což většinou byli jeho stoupenci,” řekl Zeman. „Byla to prostě zbabělost odcházejícího politika,” dodal.